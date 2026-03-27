A caccia del Mondiale: l'Hellas Verona tifa Nelsson, nuova colonna della Danimarca

C'è da scommetterci: anche a Praga toccherà a Victor Nelsson guidare la retroguardia della Danimarca, nella sfida che vale quattro anni di lavoro e una opportunità che capita a pochi calciatori nella loro carriera, vivere da protagonisti il Mondiale. Autore di ottimi novanta minuti della sfida contro la Macedonia del Nord, il centrale dell'Hellas Verona è tornato importante per la propria Nazionale e martedì si giocherà l'accesso alla rassegna iridata in Canada, Messico e Stati Uniti d'America.

Path D

Repubblica Ceca - Danimarca

Martedì 31 marzo, 20:45

Stadio: Generali Arena, Praga (Repubblica Ceca)