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Italia Femminile, Soncin: "In campo c'eravamo solo noi. Rammaricato per lo 0-0"

Italia Femminile, Soncin: "In campo c'eravamo solo noi. Rammaricato per lo 0-0"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
Oggi alle 17:19Calcio femminile
Luca Bargellini

Dopo il pareggio a reti inviolate contro la Danimarca il Commissario tecnico dell'Italia Femminile, Andrea Soncin, ha analizzato la prestazione delle sue ragazze attraverso i microfoni dei canali ufficiali della FIGC:

"È un risultato che non ripaga la prestazione eccellente della squadra. Abbiamo visto una squadra solo in campo, abbiamo avuto un dominio quasi totale, abbiamo creato, abbiamo pressato, abbiamo gestito i ritmi della gara. Soddisfatto della prestazione, ma rimane un grosso rammarico per non aver sbloccato la gara".

DANIMARCA-ITALIA 0-0
Danimarca (3-5-2): Thisgaard; Ballisager, Boye Sorensen, Sandbech; Thogersen, Thomsen (64' Bredgaard), Geji (77' Vangsgaard), Kuhl (90+1' Hasbo), Holmgaard; Floe (90+1' Kramer), Harder. A disposizione: Christensen, Ostergaard, Thirge, Faerge, Sanving, Holdt, Walter, Svava. CT: Jakob Michelsen.

Italia (3-5-2): Giuliani; Lenzini, Salvai, Soffia; Di Guglielmo, Caruso, Giugliano, Dragoni (77' Beccari), Oliviero; Girelli (90+4' Cambiaghi), Cantore (83' Greggi). A disposizione: Baldi, Gilardi, Bergamaschi, Galli, Linari, Glionna, Piemonte, Bonfantini, Schatzer. CT: Andrea Soncin.

Ammonite: Salvai

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