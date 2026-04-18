Italia Femminile, Danimarca-Italia finisce a reti inviolate. Azzurre a -3 dalla vetta
Finisce a reti inviolate il match dell'Italia Femminile di Andrea Soncin in campo questo pomeriggio a Copenhagen per la 4ª giornata del girone di qualificazione al Mondiale 2027. Un pareggio, quello conquistato dalle azzurre contro la squadra prima nel girone, che mantene invariato il distacco (8 punti vs 5).
DANIMARCA-ITALIA 0-0
Danimarca (3-5-2): Thisgaard; Ballisager, Boye Sorensen, Sandbech; Thogersen, Thomsen (64' Bredgaard), Geji (77' Vangsgaard), Kuhl (90+1' Hasbo), Holmgaard; Floe (90+1' Kramer), Harder. A disposizione: Christensen, Ostergaard, Thirge, Faerge, Sanving, Holdt, Walter, Svava. CT: Jakob Michelsen.
Italia (3-5-2): Giuliani; Lenzini, Salvai, Soffia; Di Guglielmo, Caruso, Giugliano, Dragoni (77' Beccari), Oliviero; Girelli (90+4' Cambiaghi), Cantore (83' Greggi). A disposizione: Baldi, Gilardi, Bergamaschi, Galli, Linari, Glionna, Piemonte, Bonfantini, Schatzer. CT: Andrea Soncin.
Ammonite: Salvai