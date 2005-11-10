Ufficiale
Altro acquisto di una scatenata Fiorentina, per le giovanili: tesserato Timmermans
Colpo belga per i toscani, che si assicurano il giovane centrocampista classe 2009 a titolo definitivo dal La Louviere. Per lui contratto fino al 2029.
Ufficiale un nuovo innesto della Fiorentina per le giovanili: un centrocampista belga classe 2009 che dovrebbe andare a rinforzare la squadra Primavera dei toscani, campioni in carica del massimo torneo per gli Under in Italia.
Dal Belgio al Viola Park, ecco Timmermans
Depositato nell'apposito registro di Lega Serie A il contratto di acquisizione di Loric Timmermans (17 anni), talentuoso centrocampista classe 2009 che lascia il La Louviere in Belgio - con cui era arrivato fino alla selezione Under 21 - e approda alla Fiorentina. Con cui ha firmato un contratto per le prossime tre stagioni, in scadenza il 30 giugno del 2029.
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