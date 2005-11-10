Ufficiale Paulo Dybala ha rinnovato con la Roma. L'annuncio del club e tutti i dettagli

Paulo Dybala sarà ancora un giocatore della Roma. L'argentino, si legge in una nota del club, ha appena firmato il nuovo contratto che lo legherà ai giallorossi per la prossima stagione, fino al giugno del 2027.

Dopo il ritorno in Italia di due giorni fa del giocatore, questa mattina si era presentato a Trigoria il suo agente Carlos Novel per incontrare il ds Tony D'Amico e sistemare gli ultimi dettagli prima della firma del giocatore, che è arrivata proprio in questi minuti mettendo fine ad una lunghissima telenovela. Il giocatore per restare in giallorosso ha accettato anche un deciso taglio dello stipendio rispetto a quanto percepito nelle ultime 3 stagioni: col nuovo accordo, Dybala guadagnerà poco meno di 3 milioni di euro netti per un anno, con annessi bonus legati a rendimento e obiettivi di squadra.

La nota in merito della Roma

"L’AS Roma è lieta di annunciare l’accordo per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala fino al 30 giugno 2027.

Arrivato nella Capitale nell’estate del 2022, Dybala ha saputo accendere fin dal primo giorno l'entusiasmo della tifoseria, diventando un pilastro tecnico e un leader dentro e fuori dal campo, collezionando 139 presenze e 45 gol.

La storia tra la Roma e la Joya continua per scrivere nuove pagine.

Avanti insieme, Paulo!".