Ufficiale
Forlì, ingaggiato il 2005 Giovanni Mattioli: si è svincolato dal Cesena
TUTTOmercatoWEB
Il Forlì Football Club annuncia l’ingaggio di Giovanni Mattioli, centrocampista classe 2006!
Il giovane calciatore, giunto a fine contratto con il Cesena il 30 giugno, ha militato nelle giovanili bianconere fino alla formazione Primavera, in cui è stato protagonista durante l’ultima stagione.
Ora per Giovanni è giunto il momento di assaggiare il calcio dei grandi, è tempo di una nuova sfida con la maglia biancorossa!
Articoli correlati
Altre notizie Serie C