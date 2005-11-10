Ufficiale
Vicenza, rinnovo triennale per il classe 2008 Ettore Borggian
TUTTOmercatoWEB
La società L.R. Vicenza è lieta di annunciare il prolungamento di contratto di Ettore Borggian fino al 30 Giugno 2029.
Cresciuto nel Settore Giovanile biancorosso, Broggian ha debuttato in Prima Squadra lo scorso 19 ottobre, nella gara contro l’Albinoleffe, confermando qualità, impegno e senso di appartenenza.
Da parte di tutto il Club i più sentiti auguri a Ettore per il prosieguo della sua esperienza in biancorosso.
Articoli correlati
Altre notizie Serie B