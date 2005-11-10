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Come Berlusconi 40 anni fa: Cardinale in elicottero a Milanello nel primo giorno di ritiro
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Gerry Cardinale è arrivato in questi minuti al centro sportivo di Milanello per il primo giorno di ritiro del nuovo Milan di Ruben Amorim. Il numero uno di RedBird, presente già per la conferenza stampa di presentazione del tecnico portoghese, è arrivato in questi istanti col suo elicottero.
Una circostanza curiosa anche per tempistiche. Nei prossimi giorni, infatti, sarà la ricorrenza di quel 18 luglio 1986 quando Silvio Berlusconi fece a sua volta una scenica entrata in elicottero all'interno del centro sportivo rossonero. A distanza di quasi 40 anni esatti, Cardinale ha scelto di seguire la strada del presidente più vincente della storia del club.
Cardinale come Berlusconi 40 anni fa
Fonte Antonello Gioia
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