Come Berlusconi 40 anni fa: Cardinale in elicottero a Milanello nel primo giorno di ritiro

Editoriale di Enzo Bucchioni

Guardiola Ct dell’Italia, con Maldini e Leonardo si può. Juve, Spalletti insiste per Kessie e Goretzka. Vlahovic ci ripensa. Milan, bloccato Rabiot. Inter, fascia destra maledetta. Fiorentina scatenata: ora Oulai. Allegri senza Lukaku e De Bruyne