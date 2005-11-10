Bernabé regista, Lontani mezzala: Gilardino studia il nuovo Parma

L’esordio di mister Alberto Gilardino sulla panchina del Parma non è andato come sperato: un secco 3-0 a San Siro contro l’Inter, frutto di alcuni errori difensivi che hanno aperto la strada alle reti nerazzurre. Ma adesso per i crociati è tempo di mettere il focus verso la prossima partita, che li vedrà impegnati lunedì (19 ottobre) allo Stadio Tardini contro il Torino, in una sfida dove l’obiettivo sarà quello di consegnare a mister Gilardino la sua prima vittoria da allenatore gialloblu. E per fare ciò, il tecnico biellese sta studiando le prime nuove soluzioni a livello tattico, con alcuni giocatori al centro di possibili cambiamenti di posizione e richieste, a cominciare da due elementi qualitativi come Bernabé e Lontani.

Bernabé regista

Il primo cambiamento tattico potrebbe riguardare Adrian Bernabé, centrocampista spagnolo classe 2001 che ha iniziato la sua stagione con alcuni problemi fisici. Il numero 10 crociato sembra aver riguadagnato una perfetta condizione atletica, tanto che è tornato ad allenarsi stabilmente con il gruppo già nella settimana passata. Proprio per questo, Bernabé ha avuto a disposizione una porzione di partita a San Siro, dove è stato impiegato nel ruolo di regista, una posizione che non lo ha quasi mai visto protagonista. Ma proprio questo sembra essere il piano studiato per lui da mister Gilardino, che vuole porre le sue qualità e tecnica al centro della manovra del Parma. Il tecnico biellese vuole sfruttare al massimo il ben noto talento di Bernabé, dirigendolo in una zona più nevralgica del campo, dove possa toccare tanti palloni e orchestrare il gioco di tutta la squadra.

Lontani arretra da mezzala

Così facendo, si libera un posto nel ruolo di mezzala e quella potrebbe essere la nuova posizione di Simone Lontani. Fino a questo momento abbiamo visto il classe 2008 agire come esterno alto o come trequartista, ma, proprio nella gara contro l’Inter, mister Gilardino lo ha schierato come mezzala a gara in corso, facendo seguito alle sue stesse parole nella conferenza pre-partita. Il tecnico biellese ha iniziato la trasformazione in mezzala di Lontani: il calcio di Gilardino, infatti, prevede tanti inserimenti da parte dei centrocampisti e Lontani potrebbe essere proprio il giocatore deputato a tale compito.

Nel frattempo c’è Fabbian

Ci vorrà, però, un periodo di lavoro affinché il classe 2008 si adatti alla nuova posizione, motivo per cui nel frattempo Giovanni Fabbian spera di guadagnarsi un posto da titolare. Ed è stato proprio l’ex Bologna e Fiorentina a partire titolare nella gara contro l’Inter, dove è stato evidente il compito assegnatogli: inserirsi sulla linea dei centravanti, per attaccare la difesa avversaria. Le qualità in progressione di Fabbian sono ben note a tutti e lo stesso Gilardino ha sottolineato come il centrocampista debba riportarle in auge dopo un periodo in cui sono rimaste sopite. Vedremo dunque se sarà ancora il turno di Fabbian nella prossima gara contro il Torino o se vedremo già il grande cambiamento nella posizione di Lontani.