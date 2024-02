Ag. Alcaraz: "Lo volevano 2 club di Premier. La Juve è un sogno, vuole lasciare il segno"

"È un passo molto importante per la carriera di Carlos, per lui è un sogno arrivare in un top club come la Juventus. Vuole lasciare il segno". A dirlo a TuttoJuve.com è Sebastian Lopez, agente tra gli altri di Carlos Alcaraz, giocatore che i bianconeri hanno acquistato dal Southampton: "Il tutto si è svolto negli ultimi due giorni di mercato, l'operazione è durata 48 ore. Un'occasione unica per il giocatore, difficile da rifiutare.

Quale sarà l'obiettivo di Alcaraz con la maglia della Juventus?

"L'obiettivo sarà quello di aiutare la squadra a conquistare titoli e successi. Lui vuole continuare a crescere, il suo intento sarà di aggiungere esperienza e raggiungere un ottimo rapporto con il club e i suoi tifosi".

C'erano altri club su di lui? Si è parlato a lungo della possibilità di andare al Nottingham Forest.

"Lo inseguivano due club di Premier League, con grandi possibilità di ingaggiarlo in questo mercato. Di più non posso rivelare".

Può dirci quali sono le migliori qualità di Alcaraz?

"È in possesso di grande qualità, tanta dedizione e una mentalità molto forte. È un giocatore box-to-box, con una forte vocazione offensiva. I tifosi si innamoreranno della sua dedizione".

Perché la maglia con il numero 26? C'è un significato particolare?

"È una maglia che Cañharly ha utilizzato al Racing e al Southampton al suo arrivo e gli ha portato buoni risultati".