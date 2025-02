Alberto Costa soffiato allo Sporting. Così la Juventus spera di aver trovato un nuovo Cancelo

E' stato il primo dei 4 colpi della Juventus nel mercato invernale da poco conclusosi. Alberto Costa è un esterno destro che arriva dal Vitoria Guimaraes, di fatto l'unico acquisto a titolo definitivo dei bianconeri delle ultime settimane: per portarlo alla Continassa Cristiano Giuntoli ha messo in preventivo un investimento da 12 milioni di euro più ulteriori 2 di bonus facilmente raggiungibili. Una formula che ha permesso alla Juventus di bruciare la folta concorrenza europea, col giocatore che sembrava inizialmente diretto allo Sporting CP.

Caratteristiche tecniche

Classe 2003, Costa è il classico esterno portoghese fatto di corsa fluida e spiccate qualità offensive. Per qualità sembra l'interprete ideale per l'idea di calcio di Thiago Motta, con fisicità e facilità nel fornire assist per i compagni. Da sgrezzare ancora tatticamente, soprattutto per quel che riguarda la fase di non possesso, ma in questo senso l'arrivo in Italia potrà certamente farlo crescere e migliorare.

La carriera

Arrivato giovanissimo, all'età di 10 anni, nel settore giovanile del Vitoria Guimaraes, dopo aver fatto tutta la trafila ha esordito in prima squadra nel gennaio del 2024 in Coppa di Portogallo. Da quel momento è rimasto in pianta stabile con i grandi anche se, nonostante le evidenti potenzialità, non ha trovato totale continuità d'impiego. L'esordio con la nazionale maggiore portoghese non è ancora arrivato, pur essendo seguito con attenzione dallo staff. In carriera ha però indossato la maglia dell'Under 18 e dell'Under 20 del suo paese.