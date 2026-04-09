TMW Ricordate Alberto Costa? Per Farioli è un pilastro, per il Porto sarà un grande affare

Un anno fa di questi tempi il terzino portoghese Alberto Costa stava ancora esplorando il campionato italiano. Passato dal Vitoria Guimaraes alla Juventus il 15 gennaio 2025 per 12.5 milioni di euro, il laterale classe 2003 aveva iniziato a trovare i primi minuti solo a marzo e una certa continuità solo nelle ultime partite di campionato. Il suo finale di stagione fu in crescendo anche grazie alla fiducia di Tudor, una crescita che però non impedì alla Juventus di rispedirlo presto in Portogallo. Di scambiarlo per un profilo più pronto come quello di Joao Mario anche per definire una plusvalenza di 3-4 milioni di euro.

Joao Mario a Torino non ha trovato più fortuna di Alberto Costa, è tornato a macinare chilometri solo col trasferimento al Bologna. Il laterale 22enne di Santo Tirso invece da quando è tornato in Portogallo ha ritrovato quella continuità che aveva smarrito in Italia. Ha ritrovato un calcio a lui più familiare e soprattutto grazie al lavoro di Francesco Farioli è oggi uno dei punti di forza dei dragoes. Quest'anno ha già all'attivo 38 presenze e circa 2500 minuti, è uno dei migliori terzini destri dell'intero campionato e stasera è atteso in campo dal primo minuto nella sfida di Europa League che vedrà il Porto opporsi al Nottingham.

Ma quanto vale oggi Alberto Costa? Il Porto in estate inserì nel contratto del laterale classe 2003 una clausola da 65 milioni di euro. E' una cifra importantissima, oggi superiore al reale valore del calciatore. Però i portoghesi da sempre grandi maestri nel valorizzare e poi vendere bene i loro calciatori anche in questo caso ci hanno visto giusto e non a caso, già a gennaio, sono emerse le prime indiscrezioni circa un interessamento del Paris Saint-Germain.

Alberto Costa salvo imprevisti nel giro di 12-18 mesi si tramuterà insomma nell'ennesima grande plusvalenza della principale squadra di Oporto. Un piccolo rimpianto per la Juventus che forse l'ha dato via troppo presto, prima ancora di comprenderne il suo reale valore.