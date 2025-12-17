Stop Dumfries, l'Inter pensa ad Alberto Costa. L'apertura di QS: "Scatto sul mercato"

"Inter, scatto sul mercato" titola oggi QS in prima pagina, concentrandosi sull'infortunio che ha costretto Denzel Dumfries ad andare sotto i ferri nella giornata di ieri per risolvere il problema alla caviglia sinistra, come riportato dal club nerazzurro in un comunicato ufficiale diramato nella giornata di ieri: "Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, Denzel Dumfries è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la “Fortius Clinic” di Londra. L'esterno olandese seguirà un programma riabilitativo nelle prossime settimane", il contenuto della nota della società di Viale della Liberazione. Il quotidiano lancia un nome nuovo rispetto agli altri giornali: "Dumfries operato, out a lungo: nerazzurri su Alberto Costa".

Di spalla si parla ancora del rinnovo di Mike Maignan ("Maignan, la Supercoppa e poi il Milan vuole il rinnovo") ma anche della sentenza vinta da Kylian Mbappé contro il PSG ("Vince Mbappé, il PSG gli deve 61 milioni di arretrati"), mentre nel taglio basso c'è spazio per il 'caso Diao' ("Como-Senegal, che polemica. Insulti social a Fabregas per l'infortunio di Diao") e per l'esplosione di Marco Palestra ("È Palestra-mania, ma l'Atalanta vuole tenerlo").