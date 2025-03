Ancelotti: "Ranieri è un grande, non mi sorprende alla Roma. Ma io ho dei dubbi che smetta..."

vedi letture

"Mandare via Maldini con tutti i difetti che può avere è mandar via un pezzo di storia. Paolo è un uomo di calcio e rappresenta il Milan. Hanno fatto un errore a privarsene". Parla così Carlo Ancelotti, attuale tecnico dei record al Real Madrid, ai microfoni di Dribbling. L'allenatore parla così della stagione dei rossoneri: "Speravo che potessero andare più avanti in Champions, invece è andata avanti solo l'Inter. Mi dispiace per le altre, col Milan tra l'altro abbiamo giocato nel girone e abbiamo anche perso, ho cercato di aiutarli in tutti i modi", ha affermato ridendo.

Sul Milan, come detto, Ancelotti è stato chiaro: "Mandare via Maldini è come togliere un po' di storia. Maldini con tutti i difetti che può avere è un uomo di calcio, non aveva esperienza però aveva vinto un campionato e rappresenta il Milan. Per me hanno fatto un errore".

Infine un pensiero sulla Roma: "Ho ricordi bellissimi, quello che sarà il futuro non lo so. Per adesso sto bene qua, ho un contratto e non posso fare l'allenatore tutta la vita. Ranieri è una grande tecnico, uno stratega e legge bene l'ambiente. Non è una sorpresa il bene che sta facendo. Io ho dei dubbi che lui smetta".