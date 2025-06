Anche Maignan verso la cessione. Perché nel Milan nessuno è santo

vedi letture

Nelle scorse ore è arrivata la prima offerta del Chelsea per Maignan da poco più di 15 milioni di euro, ma non basta. Il Milan vuole di più. Il futuro del portiere francese si deciderà dunque in queste ore: la sensazione è nell'incontro di oggi si possa arrivare ad una cifra di compromesso, magari tramite bonus facili come pattuito in precedenza con il Manchester City per Tijjani Reijnders, prossimo a svolgere le visite mediche con i Citizens fra le altre cose.

Il desiderio

Dal canto suo Massimiliano Allegri vorrebbe invece trattenere Maignan al Milan, dato che l'idea è quella di cominciare il nuovo corso ripartendo da calciatori esperti proprio come il francese. Il portiere però non è dello stesso avviso, dato che starebbe spingendo per andare via dopo il mancato rinnovo con i rossoneri nei mesi scorsi.

La realtà

Il Milan che arriva ottavo in campionato e perde la finale di Coppa Italia contro il Bologna sono scesi in campo anche i Maignan ed i Theo che, come la maggior parte dei giocatori, non hanno fornito un livello di prestazioni sufficiente per un periodo troppo lungo per passare inosservato. Giocare nell'ambiente Milan quest'anno deve essere stato sicuramente difficile, ma quello che si è visto in campo è molto vicino alla parola disastro.