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Arsenal, Arteta: "Napoli complicato da affrontare, la squadra è stata fantastica"

Arsenal, Arteta: "Napoli complicato da affrontare, la squadra è stata fantastica" TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
autore
Marco Pieracci
Oggi alle 23:26Serie A

Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, è intervenuto ai microfoni di Prime Video al termine della gara di Champions League vinta di misura sul Napoli: "La squadra è stata fantastica, mi è piaciuta tanto stasera: quello che abbiamo fatto in campo non riflette il risultato, ma sono contento perché non era facile vincere qua. Abbiamo fatto una bellissima partita, meritando di vincere. Il Napoli è una squadra molto complicata da affrontare, hanno giocatori che ti rendono le cose difficili".

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