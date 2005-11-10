Arsenal, Arteta: "Napoli complicato da affrontare, la squadra è stata fantastica"

Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, è intervenuto ai microfoni di Prime Video al termine della gara di Champions League vinta di misura sul Napoli: "La squadra è stata fantastica, mi è piaciuta tanto stasera: quello che abbiamo fatto in campo non riflette il risultato, ma sono contento perché non era facile vincere qua. Abbiamo fatto una bellissima partita, meritando di vincere. Il Napoli è una squadra molto complicata da affrontare, hanno giocatori che ti rendono le cose difficili".