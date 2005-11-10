L'Arsenal espugna il Maradona, Arteta: "Potevamo segnare di più. Ci siamo presi qualche rischio"

Il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta ha parlato a Sky Sport dopo il successo per 1-0 contro il Napoli al Maradona: "Un avversario molto complicato e un ambiente caldissimo, la squadra però ha combattuto fin dall'inizio, a pressare, a creare occasioni. Per me il risultato non rispecchia quello che abbiamo visto, potevamo segnare di più e comunque abbiamo meritato di vincere anche considerando le difficoltà".

Il segreto dell'Arsenal è la tenuta difensiva?

"Non è un segreto, è il risultato del lavoro che facciamo e della voglia dei giocatori che pensano sempre a recuperare palla quando la perdiamo. E questo è fondamentale".

L'Arsenal ha imparato a giocare anche a ritmo basso...

"Se vogliamo scardinare una difesa come quella del Napoli dobbiamo prenderci qualche rischio ed è quello che abbiamo fatto".

Come si cresce ancora dopo i successi dello scorso anno?

"Con la voglia e con la disponibilità dei calciatori ogni giorno, lo scorso anno è stato difficile anche perché ci sono mancati tanti calciatori soprattutto in attacco".