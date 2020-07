Arthur si ribella, il retroscena: domenica la chiamata al Barça, ma nessuno gli ha dato credito

Emergono ulteriori retroscena sulla ribellione di Arthur nei confronti del Barcellona. Come riporta Sport, il centrocampista brasiliano avrebbe comunicato la sua intenzione di restare in Brasile e non presentarsi alla ripresa domenica notte. Una chiamata a cui, secondo il quotidiano catalano, il club culé ha dato inizialmente poco credito, aspettandosi che il classe '96 sarebbe comunque tornato in città per i test del Coronavirus previsti nella giornata di ieri. Alla fine, però, le cose non sono andate proprio così ...

