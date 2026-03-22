Live TMW Atalanta, De Roon: "Emozionato per questo traguardo. Bergamo? Per sempre casa"

16:55 - Marten De Roon, calciatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Hellas Verona nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del giocatore nerazzurro presso lo stadio di Bergamo.

17:25 - Comincia la conferenza stampa di De Roon

Che emozione ha provato oggi?

"Emozionante dal primo minuto. Sono uno che pensa principalmente alla partita, però nel giorno in cui divento l'atalantino più presente di sempre mi sono emozionato molto. Mi sento legato a Bergamo e all'Atalanta: per me sarà sempre casa".

Quanto ancora può dare a questa squadra?

"Mi sento ancora bene e voglio continuare a giocare finché riesco. Bellini è stato un signore umile ed è il mio capitano: un riferimento che mi ha insegnato tanto e su cosa voglia dire essere da Atalanta".

TMW - Giusto dire che l'immagine più bella sia il ragazzino che vuole diventare una" bandiera come te"?

"Sono felice e orgoglioso di essere un grande esempio per i più giovani. Sono contento per l'affetto di tutto il popolo atalantino nei miei confronti, e vedere quelli più giovani di te dirti che vogliono essere come te perché sei un simbolo vale tutto. Emozionato di tutto ciò".

Ricordo più bello escludendo Dublino?

"Sicuramente la prima qualificazione in Champions League. Mi piace pensare allo Shakhtar e poi ovviamente Liverpool dove abbiamo compiuto una grandissima impresa. Mi emoziono nel parlare di queste cose".

Quanto ha contato l'ambiente Atalanta nella sua crescita?

"Molto. Noi siamo una squadra molto unita. I ragazzini che arrivano si sentono accolti, io mi ricordo quando è successo con me tra Migliaccio, Bellini, Raimondi, Cigarini: gente che mi hanno accolto alla grande. Uno spogliatoio dove si può crescere, e l'ambiente Atalanta è fondamentale".

17:29 - Termina la conferenza di De Roon