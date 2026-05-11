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Ana Capeta resta alla Juventus, esercitato il diritto di riscatto: ha firmato fino al 2028

Ana Capeta resta alla Juventus, esercitato il diritto di riscatto: ha firmato fino al 2028TUTTO mercato WEB
© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com
Daniel Uccellieri
ieri alle 19:03Calcio femminile
Daniel Uccellieri

Il futuro di Ana Capeta sarà ancora a tinte bianconere. La Juventus Football Club comunica infatti di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive dell’attaccante portoghese dallo Sporting CP: la numero 7 ha siglato un accordo che la legherà al Club fino al 30 giugno 2028.

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