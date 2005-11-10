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Atalanta, Elmas: "Iniziare bene era fondamentale, spero che Raspadori torni il prima possibile"

autore
Andrea Carlino
ieri alle 23:41Serie A
autore Andrea Carlino
15.10.2026 23:41Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Buona la prima in Conference League per l'Atalanta, che liquida 3-1 il Pafos alla New Balance Arena. L'Atalanta azzanna il match nel primo tempo: Elmas sblocca dopo appena un minuto su invenzione di Raspadori, poi lo stesso Raspadori raddoppia dal dischetto al 18' (prima di uscire per infortunio), e Scamacca cala il tris al 44' sfruttando l'assist di De Ketelaere. Nella ripresa i nerazzurri gestiscono senza affanni e sfiorano più volte il poker; per i ciprioti arriva soltanto la rete della bandiera di Biel allo scadere. Tre punti e avvio europeo subito in discesa per la Dea. Prossimo turno, giovedì prossimo, alle 21 contro l'Ajax ad Amsterdam.

Ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport dal centrocampista nerazzurro Eljif Elmas al termine della gara:

Allora Eljif, sei uno specialista in gol veloci: ti ricordi contro lo Spartak Mosca con la maglia del Napoli a 13 secondi? Stasera ci hai messo un minuto e venti secondi...
"Sì, sì, in verità mi ricordo bene. Questo era uno schema che avevo fatto con il Napoli con mister Spalletti, però oggi è uscita una bella azione e ho fatto gol: sono contento che sia stato così veloce."

Iniziare bene in Conference League e chiudere praticamente la partita nel primo tempo è il modo migliore per affrontare questa competizione?
"Sì, certo. Quando segni così veloce sai che, se sblocchi subito la partita, poi sarà tutto più facile. Avevamo comunque rispetto per il Pafos perché è una grande squadra, sapevamo che l'anno scorso hanno giocato in Champions League e per questo siamo andati forte fin dall'inizio: sapevamo che sarebbe stata dura se non avessimo segnato subito."

Hai segnato tu, poi è arrivato il rigore di Raspadori, ma l'assist per il tuo gol è arrivato proprio da Raspadori. Spesso anche a Napoli c'era questo gioco degli assist e gli avevi detto che ti doveva 500 euro: adesso siamo pari dopo stasera o c'è ancora qualche debito?
"No, no. In verità mi dispiace tanto che Raspadori si sia fatto male, non so cosa dire su questa cosa. Abbiamo fatto gol tutti e due e siamo contenti, ma la cosa più importante è che abbiamo preso i tre punti e iniziato bene la Conference."

Speriamo che Raspadori possa tornare il prima possibile, anche perché la situazione infortunati in casa Atalanta non è delle migliori...
"Sì, certo, speriamo."

Sulla carta vi considerano tra i favoriti per questa competizione e tu di solito non ti nascondi: potete arrivare in fondo?
"Dobbiamo vedere, si gioca ogni settimana e non è facile, però dobbiamo pensare partita dopo partita. Certo che è il nostro obiettivo, ma vediamo piano piano."

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