Focus TMW Atalanta, il vivaio di Zingonia funziona solo in porta e in difesa. E non per giovani

Il vivaio di Zingonia è sempre stato uno dei migliori d'Italia. Peccato che nelle ultime stagioni sia decisamente poco utilizzando, preferendo valutazioni a doppia cifra - tra i 15 e i 30 milioni - per rinforzare una squadra che ha giocato tanto in Champions League nelle ultime 7 stagioni. Cinque qualificazioni ma pochissimi giocatori dalla Primavera alla prima squadra.

Il valore

È determinato essenzialmente da due giocatori, cioè Carnesecchi e Scalvini, che potrebbero salutare Bergamo in estate se arrivassero proposte conformi alle richieste. Il portiere ha un cartellino da 40 milioni - almeno - per chiunque si avvicini. Scalvini - che compirà 23 anni a dicembre, seppur sia in giro da moltissimo - la valutazione è più o meno la stessa. Eppure anni fa era arrivata una proposta del Paris Saint Germain da 35 più bonus, rispedita al mittente senza grandi remore. Adesso probabilmente verrebbe quantomeno valutata. Chiudono la lista Zappacosta più i due portieri, Sportiello e Rossi.

Bernasconi la sorpresa

Negli ultimi mesi si è parlato molto del terzino che, però, di anni ne ha 22. Bisognerebbe capire se si può trattare di un giovane oppure, semplicemente, di chi è arrivato a maturazione senza essere lanciato prima tra i titolari. L'altro sarebbe Marco Palestra, da anni nel giro della prima squadra e da anni non schierato perché c'era chi lo sopravanzava, giustamente o ingiustamente.

Portieri: Carnesecchi, Sportiello, Rossi

Difensori: Scalvini, Zappacosta, Bernasconi

Centrocampisti: -

Attaccanti: -

Esordienti: -