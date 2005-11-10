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Milan-Atalanta e la storia: quando 30 anni fa arrivò il primo punto a San Siro per la Dea

autore
Filippo Davide Di Santo
Oggi alle 07:45Serie A
autore Filippo Davide Di Santo
18.10.2026 07:45Serie A
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I nerazzurri di Sarri vogliono i primi punti in trasferta contro il Milan: esattamente come il famoso precedente del 1996/1997
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca

Dopo due vittorie consecutive contro Venezia e Pafos tra campionato e Conference League, l’Atalanta è pronta a scendere in campo a San Siro per cercare continuità, spinta anche dalla volontà di conquistare i primi punti esterni della stagione dopo le sconfitte contro Roma e Juventus. Uno scenario simile a quello che caratterizzò l’incontro con i rossoneri esattamente 30 anni fa alla Scala del Calcio.

Risalita nerazzurra in trasferta

3 novembre 1996, l’Atalanta di Emiliano Mondonico sta risalendo la china uscendo dalla zona retrocessione e si trova sulle ali dell’entusiasmo dopo la prima vittoria in campionato contro la Lazio. Ora però serve il primo punto esterno, un’impresa che richiede grande impegno visto che si va ad affrontare un Milan sì in piena crisi, ma pur sempre una squadra importante.

In cattedra "Super Pippo" e Albertini

I nerazzurri partono alla grande e dopo 21 minuti si portano in vantaggio con il solito Filippo Inzaghi che, grazie all’assist di Lentini, in velocità dalla sinistra riesce ad avere la meglio su Costacurta, saltandolo per poi mettere il pallone alle spalle di Rossi. Il Milan però vuole pareggiare e Dugarry riesce a procurarsi un calcio di rigore a causa di un frettoloso fallo del portiere Micillo: penalty trasformato da Albertini che fa 1-1.

Successo sfiorato per un palo

I padroni di casa vanno all’attacco con Roberto Baggio che colpisce due pali, ma è l’Atalanta a sfiorare nel finale il grande colpo: Gallo serve Sgrò, che scarica una conclusione che si stampa sul palo. Il successo non arriva, ma la Dea conquista comunque un punto lontano dal Comunale, proseguendo la risalita verso la salvezza.

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