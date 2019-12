© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con l'avventura all'Atalanta che dovrebbe, a meno di clamorosi ripensamenti, terminare nel mese di gennaio Simon Kjaer, centrale difensivo danese con un passato fra Palermo e Roma, potrebbe comunque rimanere in Italia. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il giocatore ex Siviglia è finito nel mirino della SPAL della famiglia Colombarini che nella sessione invernale deve reperire innesti per il pacchetto arretrato.