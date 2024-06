Ufficiale Atalanta, rinforzo per la difesa: ecco il comunicato su Ben Godfrey

Benjamin Godfrey è un nuovo giocatore dell'Atalanta. Dopo l'arrivo nella giornata di oggi, le visite mediche e la firma sul contratto, infatti, il difensore proveniente dall'Everton è stato annunciato come primo rinforzo in vista della prossima stagione. Questa la nota della Dea:

"Dopo Charles De Ketelaere, Atalanta BC comunica di aver definito un altro acquisito a titolo definitivo, assicurandosi da Everton FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Benjamin Matthew Godfrey, 26enne difensore centrale di piede destro cresciuto calcisticamente nel suo Paese natale, vale a dire l’Inghilterra, dove – dopo una costante ascesa che lo ha portato a scalare tutte le categorie professionistiche (12 presenze in League Two, 40 in League One e 36 in Championship) – ha disputato 112 partite in Premier League.

Nato a York, il 15 gennaio 1998, si è formato nei settori giovanili di York City e Middlesbrough. Con la squadra della sua città natale debutta fra i professionisti a soli 17 anni nella stagione 2015-2016, collezionando 12 presenze e 1 gol in League Two, la quarta divisione inglese.

Nella stagione successiva si trasferisce al Norwich City, in Championship, segnando un gol – il suo secondo fra i professionisti – nel vittorioso match di EFL Cup contro il Coventry City.

Dopo un anno in prestito in League One, terza divisione inglese, nella quale disputa 40 partite di campionato (segnando un gol) più altre 3 di playoff con la maglia dello Shrewsbury Town, nell’estate del 2018 torna da protagonista al Norwich City, dove rimane per un biennio per complessive 69 presenze in tutte le competizioni. Al termine della prima stagione festeggia la promozione dei Canaries in Premier League, nella seconda stagione, invece, si misura per la prima volta in carriera nella massima divisione inglese, totalizzando 30 presenze.

Il 5 ottobre 2020 firma un contratto quinquennale con l’Everton. Con i Toffies disputa quattro campionati di Premier League, collezionando 93 presenze in tutte le competizioni.

Dopo le 2 partite nell’Under 20 e le 9 (con 1 gol) nell’Under 21, il 2 giugno 2021 debutta con la nazionale maggiore inglese nella vittoriosa amichevole (1-0) contro l’Austria.

La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto a Benjamin Godfrey, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra".