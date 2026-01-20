Atalanta, saluta di nuovo Godfrey: il difensore ripartirà dal Brøndby IF
L'Atalanta annuncia un addio, cedendo Benjamin Godfrey in Danimarca dopo una esperienza poco positiva in Serie A: "Atalanta BC comunica di aver ceduto a Brøndby IF - a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, con opzione per l’acquisizione definitiva - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Benjamin Godfrey. Il Club nerazzurro augura a Ben il meglio per questa nuova esperienza professionale in Danimarca".
Nella stagione 2024/25 ha totalizzato solo 1 presenza in Serie A (23 minuti da subentrato), senza gol, assist o clean sheet significative con la maglia nerazzurra. Dopo aver faticato a trovare spazio sotto Gasperini, è stato ceduto in prestito a gennaio 2025 all'Ipswich Town (5 presenze totali), poi di nuovo in prestito alla stagione 2025/26 allo Sheffield United in Championship (4 presenze, 318 minuti, 0 gol/assist). Il prestito allo Sheffield è terminato anticipatamente a inizio gennaio 2026.