Atalanta, Toloi: "Avremmo potuto segnare di più. Hojlund può diventare uno dei più forti"

A margine del successo sulla Lazio, l'atalantino Rafael Toloi ha espresso così la propria soddisfazione ai microfoni di Sky Sport: "Sapevamo quanto fosse importante questa partita. Venivamo da una sconfitta: per fare risultato qui bisogna giocare con qualità e difendere bene. L'abbiamo fatto, e avremmo potuto vincere con uno scarto ancora maggiore. Sono tre punti importanti, anche se il campionato è lungo".

Giocando così si va in Champions?

"Dobbiamo mantenere questo livello: la squadra ha qualità, tanti giocatori che possono dare una mano. Bisogna avere un gruppo forte e fare partite come quella di stasera".

Hojlund la sta impressionando?

"È un ragazzo straordinario, ha qualità importanti per un centravanti, oltre a sentire la porta ha grande velocità. Gasperini lo può aiutare molto, e con la testa giusta può diventare uno dei più forti"

Non giocare le coppe per voi può essere un vantaggio?

"Per noi non è un vantaggio. Con la settimana piena lavoriamo tantissimo, si fatica di più (ride, ndr). Ma è sicuramente importante, si vede che la squadra sta bene fisicamente. Dobbiamo continuare così: il risultato deve darci fiducia, ma piedi per terra e avanti così".