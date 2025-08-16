Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Toloi torna in Brasile: ha firmato con il San Paolo fino al 31 dicembre 2027

Toloi torna in Brasile: ha firmato con il San Paolo fino al 31 dicembre 2027
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:08Serie A
di Simone Lorini

Attraverso il proprio sito ufficiale, il San Paolo ha reso noto l'arrivo in squadra di Rafael Toloi, svincolato dopo la fine dell'avventura all'Atalanta: "Il São Paulo ha definito venerdì (15) l'ingaggio del difensore Rafael Tolói, che nelle ultime dieci stagioni ha militato nell'Atalanta. Campione della Copa Sudamericana nel 2012 con il club brasiliano, il 34enne torna con un contratto valido fino al 31 dicembre 2026, con la possibilità di rinnovo fino al 31 dicembre 2027 al raggiungimento di determinati obiettivi".

Le parole di Rafael Tolói
“Sono molto felice di questo ritorno. Credo che sia il sogno di qualsiasi atleta giocare nel São Paulo, e io sono qui per la seconda volta. È molto speciale per me. Sono più maturo. Sono partito da qui giovane, oggi sono padre di due bambini, un maschio e una femmina. Ho un buon bagaglio, una grande esperienza, e tutto quello che ho vissuto in Italia è stato molto speciale. Sappiamo che gli obiettivi qui al São Paulo sono i più alti possibili, e non vedo l'ora di unirmi al gruppo per poter aiutare”, ha affermato Tolói.

Julio Casares, Presidente del club, ha dichiarato: “Rafael Tolói torna a casa sua. È qui che ha fatto un grande lavoro, è stato campione della Copa Sudamericana nel 2012 e, con la sua esperienza e leadership, rafforzerà molto il nostro gruppo. È una grandissima gioia riportare a casa Tolói e averlo di nuovo con noi. Siamo davvero molto felici.”

Il direttore sportivo Carlos Belmonte ha aggiunto: “Tolói è un giocatore con molta esperienza, ha avuto una parentesi di successo qui e poi ha trascorso un lungo periodo in Europa, giocando a tre in difesa ed essendo capitano della sua squadra. È un'ulteriore risorsa a livello di leadership. Riteniamo che questa caratteristica di leadership sia molto importante nella rosa. Il suo arrivo è stato molto rapido, grazie al desiderio del giocatore di tornare al São Paulo, e questo ci rende molto felici.”

