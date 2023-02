Atalanta, Toloi: "Grande prestazione. Hojlund? Ha tutto per diventare molto forte"

Il difensore dell'Atalanta Rafael Toloi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo lo 0-2 all'Olimpico contro la Lazio.

Che idea ti sei fatto della partita?

"Abbiamo fatto una grande prestazione, il risultato poteva essere anche con più gol. Ci deve dare fiducia e ora dobbiamo pensare già alla prossima partita".

Palomino a sinistra come l'hai visto e quanto potenziale a Hojlund?

"Palomino è entrato perché Hateboer si è fatto male: il mister ha messo Zappacosta a destra e lui a sinistra. Hojlund è un grande talento, forte fisicamente e con grande velocità. Ha tutto per diventare molto forte, sta lavorando con l'allenatore giusto e con la squadra giusta".

C'è una continuità con le versioni precedenti dell'Atalanta, che hanno conquistato la Champions?

"Ci sono tanti giocatori che giocano insieme da tanto tempo. Non abbiamo mai perso la nostra identità: tanti vanno e altri arrivano e ci vuole tempo per capire come si lavora. Abbiamo una rosa con bravi ragazzi, che vogliono portare l'Atalanta più in alto possibile. Dobbiamo girare pagina e pensare alla prossima".