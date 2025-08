Atletico, Raspadori inserito nella short list: Napoli disposto alla cessione per 30 milioni

Il Napoli deve guardarsi le spalle se intende tenersi stretto Giacomo Raspadori. Infatti nelle ultime ore l'attaccante classe 2000 è finito per orbitare attorno all'Atletico Madrid, uno dei tre colossi del calcio spagnolo che è notoriamente abituato ad avere un occhio di riguardo per la Serie A. Da Musso a Ruggeri, scavando nel passato troviamo anche Molina, De Paul, Cerci e Savic ma ce ne sarebbero anche altri.

Ecco, il 'Cholo' Simeone vorrebbe dare nuova linfa al proprio attacco che ha visto la partenza di Correa e starebbe pensando proprio a Raspadori che negli ultimi mesi della scorsa stagione è riuscito a guadagnare spazio e minuti con Antonio Conte per contribuire enormemente al raggiungimento dello Scudetto. L'Atletico non scherza e, secondo le informazioni riportate sulla Gazzetta dello Sport, lo avrebbe inserito nell'elenco ridotto di tre nomi che potrebbero fare comodo.

Per intavolare un affare con il Napoli servirebbero almeno 30 milioni di euro, e dal lato del giocatore ex Sassuolo un suo arrivo a Madrid potrebbe calzare a pennello visto il gioco espresso dalla banda di Simeone. Anche per ricavarsi opportunità imperdibili in Champions League. Secondo la Rosea, qualora venisse inviata un'offerta al club di De Laurentiis questa verrebbe analizzata accuratamente. Perché, alle giuste cifre e condizioni, Raspadori in fin dei conti non è intoccabile.