Ufficiale Catania, colpo a centrocampo: dalla Virtus Entella arriva Corbari a titolo definitivo

Nuovo centrocampista per il Catania. il club etneo ha comunicato di aver acquistato a titolo definitivo Andrea Corbari. Il classe '94, che arriva dalla Virtus Entella, ha firmato un contratto biennale. Di seguito la nota del club:

"Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Virtus Entella il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Corbari, che ha sottoscritto un contratto biennale legandosi alla nostra società fino al 30 giugno 2027. Nato a Cremona il 26 aprile 1994, nella scorsa stagione il centrocampista ha conquistato con la squadra ligure la promozione diretta tra i cadetti, vincendo anche la Supercoppa di Serie C. Prima del triennio vissuto a Chiavari, ha indossato per due annate la maglia del Piacenza: complessivamente, in terza serie, l’atleta lombardo ha collezionato 157 presenze e 31 gol nell’arco di cinque campionati. In avvio di carriera, Corbari ha sommato le prime esperienze in ambito dilettantistico con il Pallavicino e con il Fiorenzuola".

Questa invece la nota della Virtus Entella

La Virtus Entella comunica di aver ceduto Andrea Corbari a titolo definitivo al Catania. Da tre anni con la maglia biancoceleste, Andrea è entrato nel cuore di tutti, non solo per i 17 gol messi a referto ma anche per la straordinaria umanità dimostrata. Il recupero dal pesante infortunio, la salvezza all’ultima giornata e la promozione in Serie B, in ogni momento hai sempre dato il massimo. Grazie di tutto Corba e buona fortuna per la tua nuova avventura.