Ufficiale Elena Linari non saluta solo Roma, ma anche l'Italia. Firma col London City Lionesses

In contemporanea con il comunicato di addio alla Roma, Elena Linari è stata ufficializzata dal suo nuovo club. Si tratta del London City Lionesses che ha celebrato l'arrivo della calciatrice di Firenze definendola 'una colonna portante della Nazionale Italiana'.

"Qui è tutto così fantastico - ha dichiarato ai canali ufficiali del club inglese iscritto alla 'Barclays Women's Super League (la Premier League del calcio femminile, ndr) -, tutti sono così accoglienti e tutto è così professionale. Sono molto felice di essere qui in un altro grande club, ho spinto al massimo per avere questa possibilità e sono così felice che il London City me l'abbia data".

Di seguito, invece, la lunga lettera aperta del difensore con la quale ha salutato la Roma:

"Roma, sono tante le parole che vorrei dirti, ma non sono troppo brava ad esprimere ciò che provo, perciò lascio alle foto la possibilità di raccontare le tante emozioni provate durante questi anni insieme.

Abbiamo convissuto per ben 4 stagioni e insieme abbiamo scritto una pagina indelebile di questo club. Ne abbiamo scritto la sua storia e sono estremamente orgogliosa di averne fatto parte. Da quel gennaio 2021 ne sono passate tante di partite. Ci sono state sconfitte che ancora ricordo nitide nella mente, ma ci sono state anche tante vittorie e soprattutto tanti titoli che insieme abbiamo celebrato e che per sempre porterò nel cuore.

Fin dal primo momento in cui ho avuto l’onore di vestire i tuoi colori, ho percepito qualcosa di magico. Mi sono sempre sentita a casa pur non essendo tu la mia città natale.

Per questo motivo sono qui a ringraziarti.

Ho avuto la fortuna di scoprirti e conoscerti e anche di incontrare persone straordinarie che non dimenticherò mai.

Grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questo percorso, a partire dai vari staff, per passare alle compagne e poi arrivare a voi tifosi. Voi che non ci avete mai lasciate sole in nessun posto d’Italia e d’Europa. Voi che ci avete sempre creduto, fin dal primo istante, e a volte anche più di noi.

Grazie perché l’affetto che mi avete sempre dimostrato non era scontato e per questo lo custodirò per sempre con tanta cura.

“La Roma non si discute, si ama”

Grazie Roma,

A presto

con affetto

Linus".