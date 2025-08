Ufficiale Sampdoria, ecco il primo acquisto della stagione: preso l'ex Frosinone Marvin Cuni

Primo acquisto per la nuova Sampdoria allenata da Massimo Donati. Come si apprende dal sito ufficiale del club blucerchiato, la Sampdoria ha acquistato l'ex Frosinone Marvin Çuni. L'attaccante albanese classe 2001 arriva in prestito con diritto di riscatto dal Rubin Kazan, di seguito il comunicato del club blucerchiato:

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dal F.K. Rubin Kazan’ i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marvin Çuni (nato a Freising, Germania, il 10 luglio 2001). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2029".

Ieri il tecnico Massimo Donati ha parlato dopo l'amichevole vinta con il Sant'Angelo Lodigiano

Indicazioni del ritiro? “Sicuramente positive nel senso che si valuta nel raggio del giorno 1 in cui abbiamo iniziato. Dall’inizio abbiamo corso tantissimo, si è visto in campo che le gambe erano appesantite. Certi giocatori, soprattutto, facevano fatica ad andare avanti. La ricerca di fare le cose che abbiamo provato in allenamento c’è stata, poi la qualità è mancata un po’ per via della stanchezza. Sono comunque contento di come ha lavorato il gruppo”.

Mercato per migliorare le seconde linee? “Io non distinguo tra titolari e riserve, io voglio che siano tutti pronti sempre e comunque, per affrontare il campionato c’è bisogno che siano tutti sul prezzo. I giovani si sono disimpegnati bene. Per me l’importante è che chi alleno, dia il massimo. La società poi farà tutto il resto. Son contento, ma è ovvio che qualcosa andrà fatto“.

Come hai trovato il gruppo? “Benissimo ed è stata anche una sorpresa perché mi aspettavo qualche ruggine della scorsa stagione. Ho visto tutti con grande voglia di lavorare e di non subire la fatica degli allenamenti. Abbiamo cercato di mettere un mix di cose. Il gruppo è sano e risponde bene”.