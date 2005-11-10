Ufficiale
L'attaccante Conzato torna al Torino dal Vicenza, due anni dopo la cessione ai veneti
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I granata si riprendono l'attaccante esterno classe 2007, che avevano ceduto due anni fa proprio alla compagine veneta di Serie C dalla maglia biancorossa.
Ritorno al Torino per Filippo Conzato (19 anni), attaccante che aveva lasciato i granata due anni fa per accasarsi al Vicenza, squadra con cui è riuscito anche a esordire da professionista raccogliendo una presenza nel campionato di Serie C, e che oggi fa il percorso inverso.
Prestito con diritto di riscatto
Ufficiale il trasferimento del classe 2007, il cui contratto è stato depositato dal Torino nell'apposito registro di Lega Serie A. Si tratta di un affare a titolo temporaneo, a base prestito, con i granata che però hanno dalla loro il diritto di riscatto. Il percorso di Conzato lo dovrebbe vedere aggregato alla Primavera.
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