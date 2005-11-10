Baldanzi al Genoa: "Qui ho capito di essere nell'ambiente giusto per me"

Tommaso Baldanzi torna al Genoa. Il trequartista, dopo gli ultimi mesi della passata stagione, giocherà ancora agli ordini di Daniele De Rossi, col club rossoblù che ha trovato l'accordo con la Roma per un nuovo prestito con obbligo di riscatto. Queste le parole dello stesso Baldanzi dopo l'ufficialità:

"Sono felicissimo di poter proseguire l’avventura con la maglia del Grifone, non vedo l’ora di ricominciare con questi colori. Sento di poter dare e so di dover dimostrare ancora molto ai tifosi rossoblù, che mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno qui a Genova. Qui ho capito di essere nell’ambiente giusto per il mio percorso di crescita, in costante sintonia e sinergia con tifoseria, allenatore e dirigenza. Sono orgoglioso di far parte di questa famiglia".