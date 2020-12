Barcellona-Juventus, le formazioni ufficiali: Messi contro CR7. Torna Morata, Buffon titolare

vedi letture

Sfida per il primo posto. E per vendicare lo 0-2 dell’Allianz Stadium all’andata. Ma, inevitabilmente, Barcellona-Juventus è anche Lionel Messi contro Cristiano Ronaldo: gara numero 36, tra i due marziani. Ai bianconeri, per centrare il primato nel girone, serve una vittoria con almeno due gol di scarto e segnandone almeno tre: missione non proprio semplice, ma i blaugrana non vivono il loro miglior momento di forma. Calcio d’inizio alle 21.

Ronald Koeman cambia diversi elementi rispetto alla formazione che ha perso 2-1 a Cadice nell’ultimo turno di campionato. Trincao e Pedri completano l’attacco con Messi e Griezmann. A centrocampo nuova occasione per l’ex Pjanic, in difesa è Araujo a fare coppia con Lenglet.

Andrea Pirlo ritrova Morata, in coppia con Ronaldo in attacco. Passerella in porta per Buffon, davanti a lui Alex Sandro terzino sinistro con Danilo che torna nel suo ruolo originale. A centrocampo si rivede Arthur, in tandem con McKennie: Cuadrado e Ramsey sulle fasce.

Ecco le formazioni ufficiali di Barcellona-Juventus.

Barcellona (4-2-3-1): Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; Pjanic, De Jong; Trincao, Messi, Pedri; Griezmann. Allenatore: Koeman.

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, McKennie, Ramsey; Morata, Ronaldo. Allenatore: Pirlo.