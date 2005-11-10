Ufficiale Giana Erminio, rinnovo annuale per Luca Ruffini: sarà la 2ª stagione in biancoazzurro

A.S. Giana Erminio è lieta di comunicare di aver rinnovato fino al 30 giugno 2027 il contratto del calciatore Luca Ruffini.

Luca Ruffini, la carriera

Esperto esterno di sinistra classe 1997, dopo un percorso giovanile chiuso nella Primavera del Parma, ha maturato diverse esperienze tra Serie D (Castiglione, Rezzato, Desenzano Calvina, Franciacorta) e Serie C (Pro Piacenza, Feralpisalò, AlbinoLeffe). Dal 2023 al 2025 ha vestito la maglia del Real Calepina, collezionando 81 presenze e segnando 5 gol. Nella stagione appena conclusa, al suo ritorno tra i professionisti, con la maglia biancazzurra ha realizzato 40 presenze e 2 gol.