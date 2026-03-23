Bisseck dopo l'1-1 dell'Inter a Firenze: "Dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato e correggere"
TUTTO mercato WEB
Yann Aurel Bisseck, difensore dell'Inter, ha così parlato ai canali ufficiali del club dopo l'1-1 sul campo della Fiorentina: "Dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato e cercare di correggere. Dobbiamo finire quello che abbiamo iniziato, stiamo avendo delle difficoltà ma dobbiamo assolutamente finire bene la stagione".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni L’Inter non vince più: è allarme rosso. Chivu si sta perdendo, va davvero confermato? Squadra lenta e prevedibile, giocatori involuti. Ora ci sono la Roma e lo scatenato Como. Milan e Napoli credono nella rimonta-scudetto.
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile