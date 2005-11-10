Inter, testa al futuro: a un passo i rinnovi di Bisseck e Carlos Augusto. Le ultime novità

Manca ancora un laterale destro di spinta, ma l'Inter nel frattempo porta avanti i dialoghi per blindare Bisseck e Carlos Augusto: le ultime

In attesa di sbloccare le trattative in entrata e in uscita, l'Inter accelera sul fronte dei rinnovi di contratto. È ormai ad un passo l'intesa per il prolungamento di Yann Bisseck, pronto a legarsi ai nerazzurri fino al 2031, spostando in avanti l'attuale scadenza del 2029. Avanzano spediti anche i dialoghi per Carlos Augusto: per l'esterno brasiliano è pronto un nuovo accordo fino al 2030, con due anni di estensione rispetto al contratto in essere. Lo riferisce Sport Mediaset.

L'ascesa del tedesco

Arrivato a Milano nell'estate 2023, Bisseck si è rivelato un pilastro fondamentale nello scacchiere di Chivu durante l'ultima stagione. Capace di collezionare 36 presenze, 3 gol e 3 assist, il centrale si è preso la titolarità nella seconda parte dell'anno, dimostrando pure una notevole tenuta fisica e saltando solo tre gare per infortunio muscolare. "Penso sempre che siamo i più forti, se mettiamo le nostre qualità in campo abbiamo una grande chance di vincere un altro scudetto", ha dichiarato il centrale tedesco.

Il jolly tattico

Anche Carlos Augusto veste la maglia nerazzurra dal 2023, collezionando ben 46 presenze condite da 2 reti e 2 assist, pur partendo spesso dalla panchina. Chivu ne apprezza in modo particolare la polivalenza in campo: giunto dal Monza come esterno sinistro, si è prima adattato a braccetto di difesa per far rifiatare Bastoni, per poi essere impiegato persino da quinto a destra complice l'infortunio di Dumfries. Una risorsa indispensabile per l'Inter.