Ufficiale Picerno, ecco Scravaglieri per il centrocampo: arriva a titolo definitivo dal Latina

Il centrocampista classe 2005 ha firmato un contratto di tre anni con i rossoblù. Greco: "Ambiente ideale per mostrare il suo potenziale"

Dopo 26 presenze e un gol negli ultimi tre anni con la maglia del Latina per il giovane centrocampista centrale Maurizio Scravaglieri è arrivato il momento di salutare la piazza laziale e accasarsi al Picerno che lo ha acquistato a titolo definitivo.

Il comunicato del Picerno

L’AZ Picerno comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Latina Calcio 1932 le prestazioni sportive del calciatore Maurizio Scravaglieri, che ha sottoscritto un contratto con il Club con scadenza 30 giugno 2029. Centrocampista classe 2005, Scravaglieri arriva in rossoblù dopo il percorso di crescita maturato con la formazione pontina. Giovane di talento e prospettiva, vestirà la maglia dell’AZ Picerno per proseguire il proprio percorso di crescita e mettere le proprie qualità al servizio della squadra.

Le parole del dg Greco

Il Direttore Generale Vincenzo Greco ha commentato l’operazione:

"Siamo felici di dare il benvenuto a Maurizio. È un ragazzo che ha dimostrato di possedere qualità importanti e una mentalità orientata al lavoro quotidiano. Siamo convinti che a Picerno troverà l’ambiente ideale per continuare a crescere e valorizzare il suo potenziale, mettendosi a disposizione del gruppo con entusiasmo e determinazione".

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Il comunicato del Latina

Il Latina Calcio 1932 comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del centrocampista Maurizio Scravaglieri all’AZ Picerno. La Società ringrazia Maurizio per l’impegno, la professionalità e l’attaccamento dimostrati con la maglia nerazzurra, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della sua carriera.