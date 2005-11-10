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Un giovane brasiliano per i pali della Cavese: Juwer ha firmato un triennale
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Il portiere classe 2008 è cresciuto nel Corinthians e ha già un'esperienza in Italia con la maglia dell'Under 17 della Roma
La Cavese ha annunciato l'arrivo di un giovane portiere dal Brasile: si tratta, come avevamo anticipato, del classe 2008 Juwer del Corinthians. Questo il comunicato dei campani:
"Cavese 1919 rende noto di aver acquisito a titolo definitivo dallo Sport Club Corinthians le prestazioni sportive del portiere Rafael Juwer.
Nato a Sao Carlos in Brasile il 2 febbraio 2008, è cresciuto nel settore giovanile del Corinthians, uno dei club più prestigiosi del panorama sudamericano.
Nel 2025 viene ceduto in prestito alla Roma dove si mette in mostra con la formazione U17 giallorossa, prima di tornare in patria ed indossare la maglia del Criciuma.
Si è legato al club metelliano sino al 30 giugno 2029".
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