Ufficiale Un giovane brasiliano per i pali della Cavese: Juwer ha firmato un triennale

TUTTOmercatoWEB

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

vedi letture tweet

Il portiere classe 2008 è cresciuto nel Corinthians e ha già un'esperienza in Italia con la maglia dell'Under 17 della Roma