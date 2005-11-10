Bologna, Cambiaghi: "Era una di quelle partite per ripartire. La nazionale..."

Nicolò Cambiaghi, esterno del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il successo contro il Lecce: "L'importante oggi era vincere. Sono veramente contento per aver contribuito a questa vittoria".

E' una di quelle partite che può cambiare la stagione?

"Lo avevamo detto: era una partita per ripartire, specie per il gruppo. Non era facile, qua è sempre difficile, ma ci deve far ripartire".

La nazionale?

"E' sempre un'emozione, il sogno che si ha fin da bambini, ogni partita è un onore, spero di vestirla più volte possibile".