Bologna, Cambiaghi: "Era una di quelle partite per ripartire. La nazionale..."
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Pietro Celeste
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Oggi alle 19:38Serie A
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11.10.2026 19:38Serie A
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Nicolò Cambiaghi, esterno del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il successo contro il Lecce: "L'importante oggi era vincere. Sono veramente contento per aver contribuito a questa vittoria".
E' una di quelle partite che può cambiare la stagione?
"Lo avevamo detto: era una partita per ripartire, specie per il gruppo. Non era facile, qua è sempre difficile, ma ci deve far ripartire".
La nazionale?
"E' sempre un'emozione, il sogno che si ha fin da bambini, ogni partita è un onore, spero di vestirla più volte possibile".
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