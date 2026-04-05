Bologna travolgente, arriva il raddoppio con la Cremonese: Rowe firma lo 0-2 al 15'
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Un Bologna travolgente trova il raddoppio contro la Cremonese al 15esimo minuto. Ancora una discesa di Miranda, che sfrutta le praterie lasciate libere a sinistra dalla catena di destra grigiorossa, entra in area e serve al centro Rowe, che solo nel cuore dell'area realizza il più facile dei tap-in.
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