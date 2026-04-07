Boninsegna superato da Lautaro: "L'ho presa benissimo. Inter visceralmente legata a lui"

Nella notte di sabato, grazie al suo gol messo a segno nel primo tempo della partita vinta 5-2 dalla sua Inter contro la Roma, il centravanti argentino Lautaro Martinez ha raggiunto il podio dei marcatori all time della squadra nerazzurra, sorpassando sul gradino più basso Roberto Boninsegna.

E proprio a tal proposito La Gazzetta dello Sport intervista lo stesso Boninsegna: "L'ho presa benissimo, continuo a essere orgoglioso del rapporto tra partite giocate (287) e gol segnati (171): ho una media di 0.6, un pelo inferiore a Meazza. Da tifoso nerazzurro vorrei che il capitano di oggi superasse in fretta anche Altobelli".

Prosegue quindi 'Bonimba', su Lautaro: "Il rendimento di questa Inter è visceralmente legato al suo. Visto con la Roma com'è rientrato? Non a caso il calo coincide con l'assenza di Lautaro. Un trascinatore, ha sposato la causa con mente e cuore. E ai tifosi è un atteggiamento che piace da matti". Qualche parola Boninsegna la spende anche sulla prodezza balistica di Calhanoglu: "Ha saputo superarsi, una prodezza".

Conclusione sui pensieri di Scudetto già in mano all'Inter per Boninsegna: "Gli avversari non mi sembrano rassegnati e vanno sempre rispettati. Preferisco aspettare l'aritmetica, a brutte sorprese mi basta e avanza quella arrivata dalla Bosnia".