Brekalo vicino all'addio alla Fiorentina? L'agente: "Non vede l'ora di tornare alla Dinamo"

Josip Brekalo sembra sempre più vicino ad un ritorno alla Dinamo Zagabria. La conferma arriva anche dal suo agente, Andy Bara, che ha commentato così a Sportske la trattativa: "Josip non vede l'ora di tornare alla Dinamo - le parole riportate da Firenzeviola.it - e l'affare e in fase avanzata. Il giocatore è disposto a rinunciare a una parte del suo ingaggio pur di tornare a vestire la maglia della Dinamo. Da lì passa anche la possibilità di mettersi in luce agli occhi del ct Dalic e la possibilità di andare all'Europeo con la Croazia. Fiorentina e Dinamo Zagabria sono vicine a un accordo, sono ottimista".

"Lì sull’esterno ne abbiamo parlato e dobbiamo fare qualcosa”. Vincenzo Italiano, in occasione dell'ultima gara persa contro il Sassuolo, già aveva confermato come la Fiorentina in questo gennaio sia obbligata - visti i tanti infortuni nel reparto, in primi quello di Nico Gonzalez - ad intervenire sul mercato. A maggior ragione adesso che anche l'addio a Brekalo (arrivato a gennaio 2023) sembra sempre più vicino.