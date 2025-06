Ufficiale Crotone, ufficiale la separazione dal direttore sportivo Antonio Amodio

Si attendeva solo l’ufficialità in casa Crotone, che è stata formalizzata poco fa: Antonio Amodio non sarà più il direttore sportivo dei rossoblù. Lo ha annunciato il club tramite il comunicato pubblicato sui canali ufficiali della società.

Il Football Club Crotone comunica l’interruzione anticipata del rapporto lavorativo con il direttore sportivo Antonio Amodio.

Il presidente Gianni Vrenna e il direttore generale Raffaele Vrenna intendono ringraziare il direttore per il lavoro svolto e per la professionalità dimostrata nell’ultima stagione.

“Un grazie sentito al presidente, al direttore generale e a tutta la famiglia rossoblù. Ho avuto l’onore di lavorare in una grande piazza, a disposizione di una società grazie alla quale ho imparato molto. Ma allo stesso tempo ognuno di noi ha l’obiettivo di crescere e migliorarsi, per farlo bisogna accettare nuove sfide, mettersi in gioco, e sento che questo è per me il momento di perseguire nuovi ambiziosi progetti professionali. Lo farò portando con me un capitale di conoscenza e competenze importanti acquisite qui a Crotone.”

Ricordiamo che il giovane direttore sportivo era trovato in Calabria solamente l’Estate scorsa dopo un buon biennio al Giugliano. Quest’anno il Crotone ha chiuso al quarto posto nel Girone C di Serie C, uscendo ai play-off contro il Vicenza ai quarti di finale.