Ufficiale Ospitaletto, reso noto il Consiglio di Amministrazione per la stagione 2025-26

Tramite i propri canali ufficiali l’Ospitaletto, squadra neopromossa in Serie C, ha reso l’organigramma per la stagione 2025-26. Di seguito il comunicato integrale :

Di fronte alle nuove sfide ed agli impegni richiesti dalla recente Promozione in Lega Pro, la Società Ospitaletto Franciacorta Srl ha attuato un riassetto della compagine sociale con l’ingresso di nuovi Soci e un rafforzamento patrimoniale, rendendola più adeguata al perseguimento dei nuovi obiettivi che confermano, anche attraverso il programma di marketing territoriale ed il nuovo logo, il radicamento ad Ospitaletto ed in Franciacorta con l’ambizione di diventare un punto di riferimento anche calcistico per il territorio per l’ovest bresciano.

La compagine attuale risulta così composta:

Bertelli Carlo, Brami Arven, Bui Mario Marco, Cardillo Gennaro, Cardillo Leonardo, Corioni Fabio Attilio Giovanni, Farfaglia Adriano, Guerrini Flavio, Musso Andrea, Musso Paolo, Onofrio Alberto, Scalvini Paolo Primo, Taini Giuseppe.

Nell’assemblea societaria del 22 maggio 2025, oltre alla modifica statutaria richiesta dalle normative FIGC per il Settore Professionistico con la trasformazione in SRL, è stato deliberato anche un riassetto del Consiglio di Amministrazione, la nomina del Sindaco Unico e della Società di Revisione, oltre alla conferma del Presidente Onorario.

Gli Organi Sociali risultano pertanto così composti:

Presidente Onorario: Sandro Musso.

Consiglio di Amministrazione:

Presidente: Giuseppe Taini;

Vice Presidenti: Ettore Pezzotti, Fabio Corioni, Arven Brami;

Consiglieri: Mario Marco Bui (con delega di tesoriere), Carlo Bertelli, Alberto Onofrio, Leonardo Cardillo, Paolo Musso.

Sindaco Unico: Dott. Enrico Pernigotto.

Società di Revisione: Reviaudit Italia Srl.

Inoltre, in occasione dell’incontro odierno dei soci, il CdA ha confermato per la prossima stagione sportiva l’incarico di:

Direttore Generale: Pietro Sbaraini.

Direttore Sportivo: Paolo Musso.

Con questa compagine, aperta anche a possibili nuovi ingressi di imprenditori del territorio, la Società Ospitaletto Franciacorta è comunque pronta ad affrontare il campionato di Lega Pro (Serie C) con la Prima Squadra ed i campionati nazionali della categoria unitamente ad un rafforzamento del Settore Giovanile anche attraverso la collaborazione recentemente instaurata con l’ASD Castegnato e altre realtà sportive.