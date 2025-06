Ufficiale De Bruyne sbarca in Serie A, è un nuovo giocatore del Napoli. De Laurentiis: "Benvenuto Kevin!"

Finito da pochissimi minuti l'incontro tra Aurelio De Laurentiis e Kevin De Bruyne presso l'abitazione romana del presidente del Napoli, arriva puntuale l'ufficialità: il centrocampista belga è un nuovo giocatore della squadra campione d'Italia. Ad annunciarlo lo stesso De Laurentiis, come sempre succede, tramite un post su X: "Benvenuto Kevin!". Il tutto seguito dalla conferma dello stesso club azzurro, sempre sui social: "Kevin is proud to be one of us!".

Una giornata frenetica, quella del centrocampista belga, che dopo l'arrivo a Fiumicino intorno alle 9 di questa mattina, si è diretto a Villa Stuart per le visite mediche di rito. All'esterno della clinica, mentre il giocatore sosteneva i test, il padre del giocatore aveva spiegato questa mattina: "Kevin è più interessato al lato sportivo, al poter giocare ad alti livelli. Una delle ragioni per cui ha scelto l'Italia è continuare a giocare ad alti livelli, ripeto è sempre stata la cosa più importante per lui".

Dopo le visite mediche, come detto, il centrocampista ha firmato a casa del presidente De Laurentiis (guarda le immagini di TMW con l'uscita di De Bruyne e Da Laurentiis, ndr) il contratto che lo legherà al club per le prossime due stagioni con opzione anche per un altro anno. Ora è tutto vero, ora è tutto ufficiale.