Buone notizie per Allegri: Di Maria s'è allenato col gruppo e ci sarà per Juve-Udinese

Buone notizie per l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Alla ripresa degli allenamenti, all'indomani del successo contro la Cremonese, è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo l'argentino Angel Di Maria: l'ex PSG sarà quindi a disposizione per la prossima sfida di campionato contro l'Udinese.