TMW Non c'è due senza tre: il Milan riparte da Amorim, terzo portoghese in tre stagioni

Non c'è due senza tre. Recita così il celebre detto. Il Milan ha scelto il suo allenatore. Sarà Ruben Amorim il prescelto da RedBird per sostituire l'esonerato Massimiliano Allegri. L'ex Manchester United infatti avrà il compito di riportare risultati dopo il crollo dello scorso finale di campionato con la sconfitta casalinga contro il Cagliari che ha negato l'accesso alla prossima Champions League. E Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic seguono fedelmente il proverbio ingaggiando il terzo mister portoghese nelle ultime tre stagioni.

Fonseca ad inizio 2024

Il primo fu Paulo Fonseca, messo sotto contratto nell'estate del 2024. L'ex Roma aveva il compito di sostituire Stefano Pioli che nella stagione 2022-2023 aveva riportato lo scudetto nella Milano rossonera. L'avventura non fu delle più fortunate, anzi. Fonseca fu esonerato alla 18a giornata di campionato dopo il pareggio casalingo contro i giallorossi per 1-1.

Con Conceiçao la Supercoppa ma il ko in finale di Coppa Italia

Al suo posto arrivò Sérgio Conceição che al primo colpo portò in bacheca la Supercoppa Italiana superando in quel di Riyad nell'ordine la Juventus e l'Inter. Alla fine arrivò soltanto un ottavo posto e la finale di Coppa Italia persa contro il Bologna all'Olimpico di Roma. Adesso il terzo lusitano in tre anni che avrà il compito di riportare il Milan a competere in Italia. E a ritornare nell'Europa che conta.